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Брат Эдена Азара Торган отказывается переходить в «Челси»

Александр Семкив
Источник:  BildКомментарии

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии», брат Эдена Азара Торган отказывается переходить в «Челси».

 - Я подписал контракт с «Боруссией», потому что хочу играть здесь. О «Челси» даже думать не хочу. Моя цель – помочь немецкому клубу своими голами, - цитирует Торгана Bild.

Ранее права на Торгана принадлежали «синим» с 2012 по 2015 год.

Отметим, что у «Челси» есть опция обратного выкупа футболиста за 15 миллионов евро.

После трех матче чемпионата Германии «Боруссия» (Менхегладбах) расположилась на шестом месте, имея в активе шесть очков.

В нынешнем сезоне  в составе черно-бело-зеленых Торган провел семь матчей, отметившись шестью голами и тремя голевыми передачами.

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