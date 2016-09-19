Брат Эдена Азара Торган отказывается переходить в «Челси»
Нападающий
менхенгладбахской «Боруссии», брат Эдена Азара Торган отказывается переходить в
«Челси».
- Я подписал контракт с «Боруссией», потому
что хочу играть здесь. О «Челси» даже думать не хочу. Моя цель – помочь немецкому
клубу своими голами, - цитирует Торгана Bild.
Ранее права
на Торгана принадлежали «синим» с 2012 по 2015 год.
Отметим, что у «Челси» есть опция обратного выкупа футболиста за 15 миллионов евро.
После трех матче чемпионата Германии «Боруссия» (Менхегладбах) расположилась на шестом месте, имея в активе шесть очков.
В нынешнем сезоне в составе черно-бело-зеленых Торган провел семь матчей, отметившись шестью голами и тремя голевыми передачами.
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