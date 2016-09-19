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Евгений Савин: Губернатор Тульской области предложил Аленичеву возглавить «Арсенал»

Ярослав Карамов
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Бывший форвард тульского «Арсенала» Евгений Савин сообщил, что губернатор Тульской области предложил бывшему наставнику команды Дмитрию Аленичеву вновь возглавить команду.

«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сделал предложение Дмитрию Аленичеву возглавить «Арсенал». Нужен ли Туле Аленичев, друзья?», - написал Савин в своем инстаграме.

Напомним, Аленичев возглавлял «канониров» с 2011 по 2015 год, после чего стал главным тренером «Спартака». С этой должности он был уволен в начале прошлого месяца после того, как красно-белые вылетели из Лиги Европы, уступив в квалификации кипрскому АЕЛу (1:1, 0:1).

После семи туров РФПЛ «Арсенал» под руководством Сергея Павлова занимает 13-е место.

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