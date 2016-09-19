«Зенит» – «Рубин». Кержаков - в воротах, Шатов - в запасе
Стала известна заявка «Зенита» на матч седьмого тура чемпионата России против «Рубина».
Стартовый состав: Кержаков М. - Смольников, Нету, Кришито, Жирков - Витсель, Хави Гарсия, Жулиано, Мак, Кокорин - Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Обухов, Новосельцев, Ломбертс, Анюков, Юсупов, Маурисио, Могилевец, Шатов, Кержаков А., Джорджевич.
Напомним, встреча пройдет на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков, Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов, Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина, Жонатас
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция