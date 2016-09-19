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«Зенит» – «Рубин». Кержаков - в воротах, Шатов - в запасе

Игорь Сарычев
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Стала известна заявка «Зенита» на матч седьмого тура чемпионата России против «Рубина».

Стартовый состав: Кержаков М. - Смольников, Нету, Кришито, Жирков - Витсель, Хави Гарсия, Жулиано, Мак, Кокорин - Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Обухов, Новосельцев, Ломбертс, Анюков, Юсупов, Маурисио, Могилевец, Шатов, Кержаков А., Джорджевич.

Напомним, встреча пройдет на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

Матч

Зенит - Рубин - 1:0 (1:0)

Перерыв

Голы

Кришито 16 (1:0 - пен.).

Состав

Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков, Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов, Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина, Жонатас

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция



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