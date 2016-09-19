Алексей Медведев: Зачем обижаться на человека, который не разбирается в футболе?

Экс-футболист «Рубина» и московского «Динамо», а ныне тренер «Арсенала-2» Алексей Медведев прокомментировал слова Федора Погорелова в эфире «Матч-ТВ» о тульском «Арсенале».

Погорелов, комментируя матч «Арсенал» - «Зенит», после гола Артема Дзюбы сказал: «Грустят защитники тульского коллектива физкультуры».

«Знаете, почему не обидно? Потому, что это сказал дилетант, вот и всё. Может, он и не согласится со мной, но человек, который разбирается в футболе, никогда бы такие слова не сказал, видя эту игру. Ну что обижаться на человека, который не разбирается в футболе? Надо это просто пропустить мимо ушей и заниматься своим делом. Если будем обращать внимание на каждого встречного, который будет бросать такие реплики, то ничего хорошего из этого не получится», - заявил Медведев в эфире телеканала «Первый Тульский».

Напомним, что «Зенит» разгромил «Арсенал» в Туле со счётом 5:0.

