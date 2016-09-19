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«Амкар» сыграет на Кубок России с «Волгой» основным составом

Ярослав Карамов
Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

«Амкар» продолжает подготовку к матчу 1/16 финала Кубка России с «Волгой», который пройдет в Ульяновске 21 сентября.

Сегодня футболисты провели вечернюю тренировку. По индивидуальной программе занимался только Фегор Огуде, получивший травму в игре с «Томью». По словам главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева, полузащитник, скорее всего единственный футболист основного состава, кто не сможет принять участие в кубковой встрече.

- Регламент Кубка России подразумевает наличие в заявке только 18 футболистов, тем не менее, в Ульяновск полетят все игроки основного состава. С теми, кто конкретно примет участие в матче и выйдет на поле, определимся непосредственно перед игрой, - сказал специалист.

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