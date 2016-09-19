Джек Айкел: Для России будет очень важный матч, но и для нас тоже

Форвард команды молодых звезд Северной Америки Джек Айкел после матча Кубка мира с Финляндией (4:1) рассказал, чего ждет от матча с Россией.

«Россию очень сложно победить. У них была непростая игра против шведов, завтра они наверняка захотят отыграться. Для них это очень важный матч, но и для нас тоже.

На этом турнире не бывает простых соперников, особенно когда речь идет о сборной России. Думаю, завтра мы будем достаточно свежими, несмотря на меньшее время для отдыха, чем у россиян. После таких побед легко восстанавливаться», – приводит слова Айкела официальный сайт турнира.

Напомним, матч Северная Америка – Россия пройдет в ночь на вторник. Начало – 03:00 (мск).