Джек Айкел: Для России будет очень важный матч, но и для нас тоже
Форвард команды
молодых звезд Северной Америки Джек Айкел после матча Кубка мира с Финляндией
(4:1) рассказал, чего ждет от матча с Россией.
«Россию очень сложно победить. У них была непростая игра против шведов, завтра они наверняка захотят отыграться. Для них это очень важный матч, но и для нас тоже.
На этом турнире не бывает простых соперников, особенно когда речь идет о сборной России. Думаю, завтра мы будем достаточно свежими, несмотря на меньшее время для отдыха, чем у россиян. После таких побед легко восстанавливаться», – приводит слова Айкела официальный сайт турнира.
Напомним, матч Северная Америка – Россия пройдет в ночь на вторник. Начало – 03:00 (мск).
Матч
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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