Фернандо Алонсо: Мне 34, но я по-прежнему голоден до успеха

Испанский пилот «Макларен» Фернандо Алонсо, контракт которого истекает в конце следующего сезона, заявил, что пока не знает, продолжит ли карьеру в «Формуле-1».

- Мне 34 года, я могу выступать ещё несколько лет, так что всё будет зависеть от мотивации и моего желания. Когда придет время я пойму, стану ли продлевать контракт. Сейчас я по-прежнему голоден до успеха. Проведя полтора года вдали от борьбы за подиумы, я мотивирован как никогда. В каждой гонке я сражаюсь изо всех сил, - сказал Алонсо.

Напомним, после пятнадцати этапов «королевских гонок» испанский гонщик расположился на 11-м месте личного зачета, имея в активе 36 очков.