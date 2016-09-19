Фернандо Алонсо: Мне 34, но я по-прежнему голоден до успеха
Испанский
пилот «Макларен» Фернандо Алонсо, контракт которого истекает в конце следующего
сезона, заявил, что пока не знает, продолжит ли карьеру в «Формуле-1».
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Мне 34 года, я могу выступать ещё несколько лет, так что всё будет зависеть от
мотивации и моего желания. Когда придет время я пойму, стану ли продлевать
контракт. Сейчас я по-прежнему голоден до успеха. Проведя полтора года вдали от
борьбы за подиумы, я мотивирован как никогда. В каждой гонке я сражаюсь изо
всех сил, - сказал Алонсо.
Напомним,
после пятнадцати этапов «королевских гонок» испанский гонщик расположился на 11-м месте личного зачета, имея в активе
36 очков.
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