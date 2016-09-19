Хакеры обнародовали новую часть документов WADA, в них упоминается Надаль
Группа хакеров Fancy Bear сегодня опубликовала четвертую часть базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В списке спортсменов, принимавших запрещенные препараты, значится 14-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль. По данным хакеров, в 2009 году он употреблял бетаметазон.
Всего в списке упомимаются имена 26 спортсменов из 10 стран, которые принимали запрещенные препараты в терапевтических целях.
Напомним, ранее Fancy Bears сообщила о взломе системы ADAMS WADA и начала публиковать информацию, согласно которой известные спортсмены систематически употребляли допинг с разрешения агентства. WADA подтвердило взлом собственной базы данных и обвинило в этом хакеров, связанных с Россией.
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