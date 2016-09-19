Симон Пажено стал чемпионом IndyCar, Алешин – 15-й.
В калифорнийской Сономе прошел финальный этап серии автогонок «Индикар».
Французский
гонщик Симон Пажено одержал победу в гонке. Вторым финишировал Грэм Рейхал. Замкнул
тройку лидеров этапа колумбиец Хуан Пабло Монтойя. Российский автогонщик Михаил
Алешин пришел к финишу 11-м.
Таким образом, чемпионом серии стал Симон Пажено,
имея в активе 659 очков. Второй – Уилл Пауэр, на его счету 532 очка. Элио Кастроневес
стал третьим, завоевав 504 очка.
Российский
автогонщик Михаил Алешин в итоговой таблице занял 15-е место с 347-ю очками.
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