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Симон Пажено стал чемпионом IndyCar, Алешин – 15-й.

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В калифорнийской Сономе прошел финальный этап серии автогонок «Индикар».

Французский гонщик Симон Пажено одержал победу в гонке. Вторым финишировал Грэм Рейхал. Замкнул тройку лидеров этапа колумбиец Хуан Пабло Монтойя. Российский автогонщик Михаил Алешин пришел к финишу 11-м.

Таким  образом, чемпионом серии стал Симон Пажено, имея в активе 659 очков. Второй – Уилл Пауэр, на его счету 532 очка. Элио Кастроневес стал третьим, завоевав 504 очка.

Российский автогонщик Михаил Алешин в итоговой таблице занял 15-е место с 347-ю очками.

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