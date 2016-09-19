Симон Пажено стал чемпионом IndyCar, Алешин – 15-й.

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Пилот «Индикара» Михаил Алешин: Меня ослепило солнце Около месяца Михаил Алешин, попавший в тяжелую аварию во время вечерней пятничной практики на трассе в Фонтане (близ Лос-Анджелеса), лечился в госпитале и проходил реабилитацию в США. Но вот наконец он дома и вскоре собирается возобновить тренировки.

Михаил Алешин: Мне уже не очень-то и хочется в Формулу-1 Около месяца Михаил Алешин, врезавшийся в заграждение во время вечерней практики на трассе Айова в США лечился в госпитале и проходил реабилитацию. И вот, наконец, он дома и совсем скоро собирается снова начать тренироваться.

Михаил Алешин: Уже не очень-то хочется в «Формулу-1» Михаил Алешин, сегодня прилетевший в Москву после курса реабилитации в США, который гонщику пришлось пройти после авари, сказал в интервью «Советскому спорту», что ему уже не очень хочется в «Формулу-1»:

Михаил Алешин: Не ожидал, что мою аварию примут близко к сердцу Автогонщик Михаил Алешин вернулся сегодня в Москву после аварии в США. Он говорит, что чувствует себя хорошо и скоро надеется приступить к тренировкам.

Америка против «Королевы» «Индикар» открыл для себя Россию, получив первого в собственной истории русского гонщика – Михаила Алешина. А мы открыли для себя «Индикар». Корреспондент «Совспорта/Weekly» слетал в Америку, чтобы понять – почему именно эта формульная серия (а вовсе не «королева автоспорта») за океаном по популярности считается номер один.

Партнеры по команде поддержали Алешина Российскому гонщику Михаилу Алешину пожелали скорейшего выздоровления.