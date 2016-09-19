Сергей Бобровский займет место в воротах сборной в матче с Северной Америкой

В матче Кубка мира с молодыми звездами Северной Америке ворота сборной России будет защищать Сергей Бобровский.

- Бобровский будет играть против команды молодых звезд Северной Америки, - цитирует «Р-спорт» старшего тренера сборной России Харийса Витолиньша.

Напомним, сборная России проиграла шведам со счетом 1:2. За скандинавов забросили Виктор Хедман и Габриель Ландеског, у россиян за несколько секунд до финальной сирены отличился Александр Овечкин. Он же сумел забросить и вторую шайбу, которую судьи не засчитали, так как заброшена она была рукой.

Турнир проходит в Торонто с 17 сентября по 2 октября. 20 сентября Россия сыграет против сборной Северной Америки, состоящей из игроков не старше 23 лет. В последнем матче группового этапа команда Олега Знарка сыграет с финнами 22 сентября.