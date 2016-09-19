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Virtus.pro заключила контракты с новым составом по Dota 2

Дмитрий Галкин
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Киберспортивная организация Virtus.pro официально подписала контракты с игроками по Dota 2 сроком на один год.

В рамках соглашений вступает в силу новый подход к управлению профессиональной киберспортивной командой. Текущий менеджмент организации объединяет в себе опыт управления как киберспортивными коллективами, так и профессиональными спортивными клубами.

Контракты с Virtus.pro подписали следующие игроки: Алексей «Solo» Березин (капитан), Илья «Lil» Ильюк, Роман «RAMZES666» Кушнарёв, Владимир «No[o]ne» Миненко и Павел «9pasha» Хвастунов.

«В августе мы объявили новый состав по Dota 2, и сегодня я рад сообщить о подписании с нашими игроками долгосрочных соглашений. У ребят отличный потенциал и наша организация прикладывает максимум усилий для того, чтобы помочь им его реализовать. Сейчас команда находится на своём первом буткемпе, и мы все с нетерпением ждём расписания турниров на ближайшие месяцы», — заявил Антон Черепенников, глава холдинга ESforce и руководитель киберспортивной организации Virtus.pro.

«Мы все очень рады подписанию соглашений с Virtus.pro. Я был приятно удивлён тем, как Virtus.pro подходит к организации всего процесса. В данный момент на нашем буткемпе, помимо регулярной игровой практики, мы занимаемся с фитнес-тренерами, специалистами по питанию, с нами работают специалисты по развитию медийного потенциала, – это очень интересно для меня и для ребят и позволяет проводить время с максимальной пользой. Надеемся, что скоро сможем показать нашим болельщикам, как проходят наши тренировки на буткемпе. У нас собрался перспективный и очень амбициозный состав, и за те пару недель, что мы уже успели поиграть и пожить вместе, мы с ребятами смогли найти отличное взаимопонимание как в игре, так и в жизни. Как капитану мне особенно приятно, что сейчас в Virtus.pro играет из один из самых перспективных игроков Европы – RAMZES666. Это большая честь для всех нас», — прокомментировал подписание контрактов капитан состава Алексей «Solo» Березин.

Свой первый официальный матч обновленный состав Virtus.pro проведет 20 сентября в рамках турнира серии BTS Europe.

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