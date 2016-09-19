Харийс Витолиньш: Повтор четко показал, что Овечкин не коснулся шайбы клюшкой

Старший тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш прокомментировал решение судей не засчитывать вторую шайбу Александра Овечкина.

- Повтор четко показал, что Овечкин не коснулся шайбы клюшкой, шайба не засчитана справедливо, - рассказал Витолиньш в интервью «Р-Спорт».

Напомним, сборная России проиграла шведам со счетом 1:2. За скандинавов забросили Виктор Хедман и Габриель Ландеског, у россиян за несколько секунд до финальной сирены отличился Александр Овечкин. Он же сумел забросить и вторую шайбу, которую судьи не засчитали, так как заброшена она была рукой.

Турнир проходит в Торонто с 17 сентября по 2 октября. 20 сентября Россия сыграет против сборной Северной Америки, состоящей из игроков не старше 23 лет. В последнем матче группового этапа команда Олега Знарка сыграет с финнами 22 сентября.