СКА уступил «Автомобилисту» по буллитам во втором матче выездной серии

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:3.

Первую шайбу в игре на второй минуте забросил Евгений Кетов, через полторы минуты Дмитрий Моня счет сравнял, под конец первого периода гол Петра Коукала вывел хозяев вперед. За семь минут до конца третьей 20-минутки Александр Барабанов восстановил равенство, переведя игру в овертайм, в котором команды отличиться не смогли. Победный буллит на счету Петра Коукала.



Армейцы в турнирной таблице Западной конференции после десяти матчей занимают второе место, имея в активе 21 очко, «Автомобилист» на Востоке, проведя на одну встречу больше, тоже занимает вторую строчку с 19 очками.

Следующий матч подопечные Петра Воробьева проведут 21 сентября против «Югры» - он станет последним в выездной серии СКА. Команда Андрея Разина в этот же день примет «Северсталь».