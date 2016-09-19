Хачанов уступил Звереву в первом раунде SpbOpen-2016
Российский теннисист Карен Хачанов в первом раунде St. Petersburg Open-2016 проиграл немцу Александру Звереву – 5:7, 4:6.
В следующем раунде Зверев сыграет против победителя пары Александр
Бублик (Россия) – Даниил Медведев (Россия).
Другие результаты матчей сегодняшнего дня вы можете посмотреть здесь.
Напомним, St. Petersburg Open-2016 проходит с 19 по 25 сентября в «СИБУР АРЕНЕ». Призовой фонд турнира составляет 923 550 долларов.
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