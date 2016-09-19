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Евгений Муравьев назначен генеральным директором «Динамо»

Александр Семкив
Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

В понедельник, 19 сентября состоялось заседание Совета директоров футбольного клуба «Динамо», по итогам которого Евгения Муравьева назначили генеральным директором клуба.

На этом посту Муравьев сменил Сергея Сысоева.

Ранее Евгений Муравьёв работал на различных руководящих должностях, с августа 2014 года по июль 2015 года в качестве генерального директора возглавлял краснодарскую «Кубань».

После тринадцати матчей ФНЛ столичный клуб занимает первое место, имея в активе 29 очков. У ближайшего преследователя «Тосно» - 28.

В следующем туре подопечные Юрия Калитвинцева сыграют 26 сентября в Москве против «Сибири».

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