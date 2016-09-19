Северная Америка – Россия. Начало текстовой трансляции – 03:00 мск
В
ночь на вторник в матче группового этапа Кубка мира сыграют хоккеисты сборных
России и молодежной сборной Северной Америки.
Их
встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 03:00 по
московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую
трансляцию матча.
Напомним, что обе сборные выступают в квартете В. Ранее на старте Кубка мира россияне уступили шведам (1:2), а молодежная сборная Северной Америки переиграла финнов (4:1).
Матч
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически