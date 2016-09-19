Рональд Куман: «Эвертон» в этом сезоне не станет чемпионом

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман не считает, что его команда в этом сезоне способна бороться в английской премьер-лиге за первое место.

Напомним, «ириски» успешно стартовали в нынешнем розыгрыше АПЛ - они выиграв четыре матча из пяти и занимают второе место в турнирной таблице.

«Мы не можем выиграть титул в этом сезоне. Успех «Лестера был исключением. Но у нас остаются Кубок лиги и Кубок Англии - турниры, которые являются важными для большинства команд. Если я скажу вам, что мы будем бороться за чемпионство, то многие скажут, что я сошел с ума. Большие клубы имеют более сильные составы», - цитирует голландского специалиста BBC Sport.

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