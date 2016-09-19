Игорь Ларионов: Верю, что сегодня наши покажут лучшую игру

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Северной Америки на Кубке мира в Торонто.

- В этом и заключается красота турнира, что ты играешь каждый матч как плей-офф. Я верю, что сегодня наши покажут лучшую игру и дадут себе шанс остаться на турнире. Североамериканцы же «голодные», в принципе играют в хоккей, который востребован - быстрый, техничный, умный. Сегодня для них это повод себя проявить против русской команды, они явно хотят показать насколько сильны против Овечкина, Дацюка, Малкина, - цитирует Ларионова «Р-Спорт».

Напомним, сборная России в первом матче турнира проиграла шведам со счетом 1:2. За скандинавов забросили Виктор Хедман и Габриель Ландеског, у россиян за несколько секунд до финальной сирены отличился Александр Овечкин. Он же сумел забросить и вторую шайбу, которую судьи не засчитали, так как заброшена она была рукой.

Турнир проходит в Торонто с 17 сентября по 2 октября. 20 сентября Россия сыграет против сборной Северной Америки, состоящей из игроков не старше 23 лет. В последнем матче группового этапа команда Олега Знарка сыграет с финнами 22 сентября.