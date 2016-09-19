Чайз Кэри: «Формулу-1» можно вывести на новый уровень

Новый председатель Совета директоров «Формулы-1» Чейз Кэри пообещал вывести «королевские гонки» на новый уровень.

- Сперва попробую понять, что нужно всем, а затем найти верный путь. Комитет погрязнет в бюрократии, поэтому эта задача не для него. Плюс здесь просто не может быть диктатуры, даже если к ней все привыкли, сказал Кэри.

85-летний британец во время Гран При Сингапура предупредил, что если ему не понравится то, как будет развиваться Формула 1, он обязательно уйдет. Надо отдать должное Берни Экклстоуну, он добился огромного успеха. Весь мир в восторге от того, что он умудрился построить. Однако я уверен, что «Формулу-1» можно вывести на новый уровень, сказал Кэри.

Перед тем, как возглавить Совет директоров «больших призов», Кэри занимал должность президента 20th Century Fox.