Борис Майоров: Зайцев против шведов сыграл хорошо. Бэбкок им наверняка доволен
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценил игру наших защитников в матче с «Тре Крунур».
- Пропустить всего две шайбы с таким сильным соперником, как «Тре Крунур», да еще на Кубке мира – это неплохо, - считает Борис Майоров. - Ни к нашему голкиперу Сергею Бобровскому, ни к защитникам сборной России особых претензий нет. Ну разве что над первым пасом, над выходом из своей зоны, началом атаки еще надо продолжать работать. Мне понравилось, как действовал Никита Зайцев. Думаю, что главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок будет доволен его приобретением.
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