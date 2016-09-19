В Санкт-Петербурге началось вещание «Спорт FM»

В Санкт-Петербурге 19 сентября началось вещание единственной федеральной спортивной радиостанции «Спорт FM».



Санкт-Петербург вошел в число городов, в которых вещает радиостанция «Спорт FM». Специально для запуска в городе был разработан новый питерский вариант логотипа, в котором использован синий цвет – любимый для петербургских болельщиков.



Как заявил популярный комментатор и обозреватель Sovsport.ru Геннадий Орлов, «это здорово, это еще один рассказ о спорте, пропаганда спорта. Вообще, в Петербурге проживает сейчас около ста олимпийских чемпионов. Думаю, будет время для того, чтобы о них рассказать».

По словам генерального директора «Европейской медиагруппы» Роман Емельянова «Запуск Спорт FM в Санкт-Петербурге – значимое событие для всех жителей города, поскольку это один из крупнейших спортивных центров нашей страны с богатыми традициями. Важно отметить, что в ближайшие два года в Северной столице пройдут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, а футбольный клуб «Зенит» регулярно участвует в еврокубках».

Первый заместитель генерального директора ЕМГ, генеральный директор «Спорт FM» Александр Полесицкий пообещал радиослушателям, что «если наши постоянные комментаторы, эксперты, ведущие в национальном эфире, никогда не проявят своих внутрироссийских спортивных пристрастий, то петербургские ведущие Евгений Гусев, Александр Кузьмин, Алексей Дунаевский, рассказывая о событиях с участием «Зенита» или СКА баскетбольного и других, конечно же, не будут нейтральны и разделят эмоции аудитории в полной мере».

Поддержал запуск радиостанции в Петербурге и народный артист РСФСР Михаил Боярский: «Очень рад, что у нас появилась станция Спорт FM. Теперь будет возможность выбирать, где информация наиболее полная. Это популяризирует спорт, привлекает молодежь, дает возможность говорить о спорте более подробно и слушать разные мнения обо всех видах спорта, и это замечательно, потому что, по крайней мере, в машине, я всегда слушаю спортивные каналы. Я полагаю, что футбол действительно занимает главное место у радиослушателей, но на радиостанции будут разные комментаторы, а это тоже серьезный выбор. И, конечно, будет возможность обсудить спортивные состязания, которые проходят и у нас, и по всей стране. Это, конечно, фехтование, конный спорт, баскетбол, волейбол и многое другое. Плюс к тому же, наверно, можно говорить не только о профессиональных видах спорта, но и о любительских, которые проходят по всему городу, и знать об этом очень интересно всем горожанам».

А Олимпийская чемпионка по фехтованию Екатерина Дьяченко выразилась лаконичнее всех: «Очень рада, что в Северную столицу пришел Спорт FM, надеюсь, что это поможет сделать любой вид спорта популярным».