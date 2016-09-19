Рональд Куман: «Эвертон» пытается удержать Лукаку

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман ответил на вопрос, собирается ли клуб в ближайшее время заключать новый контракт со своим ведущим форвардом Ромело Лукаку.

В четырех проведенных матчах сезона бельгиец забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Во многом благодаря ему «ириски» выиграли четыре из пяти стартовых встреч и занимают второе место в турнирной таблице.

«Клуб» пытается удержать Ромелу», - цитирует голландского специалиста BBC Sport.

Куман сообщил также, что Лукаку из-за небольшого повреждения не примет участия во вторник в домашней игре Кубка английской лиги против «Норвича», однако к субботнему матчу чемпионата с «Борнмутом» нападающий будет готов.