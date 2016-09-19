Евгений Кузнецов: В матче со шведами сыграли не в свой хоккей
Форвард сборной России Евгений Кузнецов после утренней тренировки ответил на вопросы корреспондента Sovsport.ru.
- Какой вывод вы сделаете
по матчу со шведами?
- Мы
медленно играли. Нужно было быстрее переходить и обороны в атаку. Не длинным
пасом, а где-то накоротке. Больше использовать центральных. Нужно больше
созидать. Мы не в свой хоккей сыграли, немного неправильно.
- Шведы вас вынудили так сыграть?
-
Соперник тут сыграл роль. Но думаю, мы сами виноваты. В третьем периоде еще
создавали угрозу, играли в их зоне. А поначалу робко начали. И если бы забили
первыми, матч сложился бы по-другому.
- Если вы и сейчас робко начнете,
это плохо кончится.
- Сегодня
робко точно не начнем. Все понятно, это последний шанс. Для нас турнир только
начинается – и сразу плей-офф, где нельзя проигрывать. Выйдем и будем биться.
Мы посмотрели свои ошибки – и думаю, знаем, как их исправить.
Напомним, Сборная России потерпела поражение от Швеции (1:2) в стартовом матче на Кубке мира в Торонто.