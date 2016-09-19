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Евгений Кузнецов: В матче со шведами сыграли не в свой хоккей

Александр Семкив, Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Форвард сборной России Евгений Кузнецов после утренней тренировки ответил на вопросы корреспондента Sovsport.ru.

- Какой вывод вы сделаете по матчу со шведами?

- Мы медленно играли. Нужно было быстрее переходить и обороны в атаку. Не длинным пасом, а где-то накоротке. Больше использовать центральных. Нужно больше созидать. Мы не в свой хоккей сыграли, немного неправильно.

- Шведы вас вынудили так сыграть?

- Соперник тут сыграл роль. Но думаю, мы сами виноваты. В третьем периоде еще создавали угрозу, играли в их зоне. А поначалу робко начали. И если бы забили первыми, матч сложился бы по-другому.

- Если вы и сейчас робко начнете, это плохо кончится.

- Сегодня робко точно не начнем. Все понятно, это последний шанс. Для нас турнир только начинается – и сразу плей-офф, где нельзя проигрывать. Выйдем и будем биться. Мы посмотрели свои ошибки – и думаю, знаем, как их исправить.

Напомним, Сборная России потерпела поражение от Швеции (1:2) в стартовом матче на Кубке мира в Торонто.

Матч

Россия - Швеция - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Ландеског (Карлссон, Бэкстрём), 30:41 (0:1 - бол.). Хедман (Седин Х., Хагелин), 32:52 (0:2). Овечкин (Малкин, Дацюк), 59:27 (1:2).

Место и дата

18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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