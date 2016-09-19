Александр Бубнов: Нынешний «Спартак» можно назвать аленичевским лишь отчасти

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что нынешний состав в большей степени заслуга главного тренера москвичей Массимо Карреры, чем Дмитрия Аленичева.

- Нынешний «Спартак» можно назвать аленичевским лишь отчасти. Да, он готовил команду летом, подбирал игроков, закладывал физический фундамент. Массимо Каррера появился в команде только после Евро. Но зато итальянец тактически перестроил игру «Спартака», поставив ей активный прессинг и улучшив игру в обороне. Так что все-таки нынешняя команда больше Карреры, чем Аленичева, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, после отставки Дмитрия Аленичева, «Спартак» возглавил Массимо Каррера. Под руководством 52-летнего итальянского специалиста красно-белые ни разу не проиграв в чемпионате России, занимают первое место после семи туров.