Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ТеннисКузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
ФутболИнтер2 : 1Ювентус
ФутболМарсель0 : 0Лион
ФутболФиорентина1 : 0Рома
ХоккейЮгра0 : 2ЦСКА
ФутболКрылья Советов1 : 2ЦСКА
ФутболКраснодар2 : 1Ростов
ФутболЭспаньол0 : 2Реал
ХоккейРоссия1 : 2Швеция
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит1 : 0Рубин
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 3Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 1Авангард
ХоккейЧехия- : -Европа
ХоккейСеверная Америка- : -Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ХоккейФинляндия- : -Швеция

Александр Бубнов: Нынешний «Спартак» можно назвать аленичевским лишь отчасти

Андрей Ефимов
Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что нынешний состав в большей степени заслуга главного тренера москвичей Массимо Карреры, чем Дмитрия Аленичева.

- Нынешний «Спартак» можно назвать аленичевским лишь отчасти. Да, он готовил команду летом, подбирал игроков, закладывал физический фундамент. Массимо Каррера появился в команде только после Евро. Но зато итальянец тактически перестроил игру «Спартака», поставив ей активный прессинг и улучшив игру в обороне. Так что все-таки нынешняя команда больше Карреры, чем Аленичева, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, после отставки Дмитрия Аленичева, «Спартак» возглавил Массимо Каррера. Под руководством 52-летнего итальянского специалиста красно-белые ни разу не проиграв в чемпионате России, занимают первое место после семи туров. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В «Арсенале» ничего не знают о приглашении АленичеваГенеральный директор тульского «Арсенала» Андрей Никитин прокомментировал информацию бывшего форварда клуба Евгения Савина о том, что губернатор Тульской области предложил Дмитрию Аленичеву возглавить команду.Александр Бубнов: Борьба за самые высокие места может стать реальной для «Спартака»Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» в матче последнего тура с «Оренбургом» (3:1) и оценил перспективы «красно-белых» в чемпионате.«К Птибурдукову ты уходишь от меня!». Колонка Василия Уткина«К Птибурдукову ты уходишь от меня!». Колонка Василия УткинаОбозреватель Sovsport.ru - о смешанных чувствах, вызванных медийной активностью бывшего тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева.Евгений Савин: Губернатор Тульской области предложил Аленичеву возглавить «Арсенал»Бывший форвард тульского «Арсенала» Евгений Савин сообщил, что губернатор Тульской области предложил бывшему наставнику команды Дмитрию Аленичеву вновь возглавить команду.Осел фундамент - крепок дом. Колонка Михаила БорзыкинаОсел фундамент - крепок дом. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель Sovsport.ru - о заслугах бывшего тренера «Спартака» в успехах нынешнего.Валерий Карпин: Каррера привнес в игру «Спартака» много борьбы, желания и эмоцийБывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о том, как изменилась игра красно-белых после назначения Массимо Карреры главным тренером.Дмитрий Аленичев: Когда я прощался с игроками «Спартака», Промес сидел с опущенной головойБывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как тренерский штаб прощался с футболистами.Дмитрий Аленичев: Дзагоеву надо отправляться на Запад, пробовать свои силы тамБывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву следует переехать в европейский чемпионат.Дмитрий Аленичев: Знал, что «Спартак» ведет переговоры с БердыевымБывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что был в курсе переговоров клуба с Курбаном Бердыевым.Дмитрий Аленичев: Широков - достаточно ленивый, плюс оборона - это не егоБывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Романом Широковым.Сергей Родионов: Каррера поговорил с ДавыдовымГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на Дне открытых дверей в академии имени Федора Черенкова – о Денисе Давыдове.Сергей Родионов: Аленичев оказался в непростой ситуации. Мы все это прекрасно понимаемГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на Дне открытых дверей в академии «Спартака» – о своих взаимоотношениях с экс-тренером красно-белых Дмитрий Аленичевым.Александр Бубнов: «Краснодар» обыграет «Ростов» на своем полеФутбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Краснодар» обыграет «Ростов» в седьмом туре РФПЛ.Александр Бубнов: Сегодня «Локомотив» одержит вторую победу в сезонеФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура чемпионата России «Локомотив» - «Уфа».Дмитрий Аленичев: Мечтаю выиграть чемпионат России со «Спартаком»Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих планах на будущее.Дмитрий Аленичев: Потихонечку отхожу от расставания со «Спартаком»Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев признал, что тяжело пережил расставание с красно-белыми.Дмитрий Аленичев: Кажется, Федун потом сожалел о том, что назвал пятое место позоромБывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что в конце минувшего сезона, когда владелец красно-белых Леонид Федун назвал занимаемое командой пятое место в таблице РФПЛ позором, испытал шок.Массимо Каррера: «Спартак» пытается найти слабые места у каждой командыГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура РФПЛ над «Оренбургом» (3:1).Александр Бубнов: «Спартак» Карреры продолжает успешно гнуть выбранную линиюБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов подвел итоги матча красно-белых с «Оренбургом» в рамках 7-го тура РФПЛ (3:1).Андрей Червиченко: Дифирамбы в адрес Карреры неоправданны и преждевременныАндрей Червиченко: Дифирамбы в адрес Карреры неоправданны и преждевременныБывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко повел итоги матча красно-белых с «Оренбургом.

Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичеввсе новости

Cпецпредложения