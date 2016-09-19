Евгений Кузнецов: Матчи соперников по группе не смотрел
Форвард сборной России Евгений Кузнецов после утренней тренировки ответил на вопросы корреспондента Sovsport.ru.
- Какое впечатление
произвели на вас молодые звезды Северной Америки с финнами?
- Я не
смотрел. По барабану вообще. Но в целом это хорошая команда, мастеровитые
ребята. Но и у нас есть хорошие ребята, мы сильны духом. И раненому зверю
некуда отступать. Уверен, что теперь будет сильное начало, и матч сложится
абсолютно по-другому.
- Согласны, что в вашем звене еще
нет взаимопонимания, кто что делает?
-
Полностью. Мы немного неправильно играли. Теперь поговорим вместе еще раз. Нам
нужно найти вторую-третью передачу, чтобы проходить среднюю зону в один-два
паса. И были у них в зоне с шайбой, а не так, что бежим ее туда забирать. Шведы
четко отрабатывали, у них постоянно на подборе был первым игрок. А мы не
успевали, и были разрывы в зонах. Это было очень важным. Это не позволяло нам
играть компактно, всем вместе.
Если мы хотим чего-то в жизни добиться, то теперь надо выходить и выигрывать. Забивать не одну-две, а куда больше шайб. Только тогда можно дойти до финала и поймать кураж. В ином случае нам будет очень тяжело.
Напомним, Сборная России потерпела поражение от Швеции (1:2) в стартовом матче на Кубке мира в Торонто. Команда Северной Америки разгромила финнов со счетом 4:1.