Евгений Кузнецов: Матчи соперников по группе не смотрел

Форвард сборной России Евгений Кузнецов после утренней тренировки ответил на вопросы корреспондента Sovsport.ru.

- Какое впечатление произвели на вас молодые звезды Северной Америки с финнами?

- Я не смотрел. По барабану вообще. Но в целом это хорошая команда, мастеровитые ребята. Но и у нас есть хорошие ребята, мы сильны духом. И раненому зверю некуда отступать. Уверен, что теперь будет сильное начало, и матч сложится абсолютно по-другому.

- Согласны, что в вашем звене еще нет взаимопонимания, кто что делает?

- Полностью. Мы немного неправильно играли. Теперь поговорим вместе еще раз. Нам нужно найти вторую-третью передачу, чтобы проходить среднюю зону в один-два паса. И были у них в зоне с шайбой, а не так, что бежим ее туда забирать. Шведы четко отрабатывали, у них постоянно на подборе был первым игрок. А мы не успевали, и были разрывы в зонах. Это было очень важным. Это не позволяло нам играть компактно, всем вместе.

Если мы хотим чего-то в жизни добиться, то теперь надо выходить и выигрывать. Забивать не одну-две, а куда больше шайб. Только тогда можно дойти до финала и поймать кураж. В ином случае нам будет очень тяжело.

Напомним, Сборная России потерпела поражение от Швеции (1:2) в стартовом матче на Кубке мира в Торонто. Команда Северной Америки разгромила финнов со счетом 4:1.