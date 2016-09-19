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«Зенит» – «Рубин». Кришито открыл счет с пенальти

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито забил первый гол в матче седьмого тура против «Рубина».

На 16-й минуте встречи итальянец реализовал одиннадцатиметровый удар.

Напомним, Sovpsort.ru ведет текстовую трансляцию игры.

Матч

Зенит - Рубин - 4:1 (1:0)

Голы

Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).

Состав

Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас

Предупреждения:

Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция


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