«Зенит» – «Рубин». Витсель получил травму и был заменен
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель покинул поле на 18-й минуте встречи против «Рубина».
В борьбе Карлосом Самбрано бельгиец получил удар по голеностопу от защитника казанцев и не смог продолжить игру.
Напомним, Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков, Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов, Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина, Жонатас
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
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