Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ТеннисКузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
ФутболИнтер2 : 1Ювентус
ФутболМарсель0 : 0Лион
ФутболФиорентина1 : 0Рома
ХоккейЮгра0 : 2ЦСКА
ФутболКрылья Советов1 : 2ЦСКА
ФутболКраснодар2 : 1Ростов
ФутболЭспаньол0 : 2Реал
ХоккейРоссия1 : 2Швеция
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит1 : 0Рубин
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 3Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 1Авангард
ХоккейЧехия- : -Европа
ХоккейСеверная Америка- : -Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ХоккейФинляндия- : -Швеция

«Зенит» – «Рубин». Витсель получил травму и был заменен

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель покинул поле на 18-й минуте встречи против «Рубина».

В борьбе Карлосом Самбрано бельгиец получил удар по голеностопу от защитника казанцев и не смог продолжить игру.

Напомним, Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию игры.

Матч

Зенит - Рубин - 1:0 (1:0)

Перерыв

Голы

Кришито 16 (1:0 - пен.).

Состав

Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков, Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов, Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина, Жонатас

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» – «Рубин». Кержаков - в воротах, Шатов - в запасеСтала известна заявка «Зенита» на матч седьмого тура чемпионата России против «Рубина».Валерий Карпин: Витсель мог стать игроком «Спартака»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как красно-белые пытались заполучить бельгийского полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Роман Шаронов: Хави Грасия воспользуется слабыми сторонами «Зенита», чтобы выигратьБывший футболист «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями в преддверии матча седьмого тура между казанцами и питерским «Зенитом».Александр Кокорин: Находка денег у полковника МВД вызвала меньший резонанс, чем наш поход в клубНападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.Александр Кокорин: Слуцкий любил пошутить всего с несколькими игрокамиНападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.Александр Кокорин: В «Барселону» готов хоть пешком идтиНападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о возможности переход в европейский футбольный клуб.Александр Кокорин: Интересно наблюдать за сборной, которая серьезно обновиласьНападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о невызове в сборную.Телефонистка и два ребенка. Как тренер Садырин спасал людей от смертиТелефонистка и два ребенка. Как тренер Садырин спасал людей от смертиТри подвига великого футбольного тренера Павла Федоровича Садырина, которому исполнилось бы 74 года.Александр Бубнов: После матча с «Маккаби» «Зенит» может поймать куражФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура РФПЛ «Зенит» - «Рубин».Ринат Билялетдинов: Если «Зенит» не заценит «Рубин», то получит такой же «Маккаби» в ПитереЭкс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями в преддверии матча седьмого тура чемпионата России между казанцами и «Зенитом».Рубен Рочина: Меня сравнивают с Домингесом? Круто!Рубен Рочина: Меня сравнивают с Домингесом? Круто!Испанский атакующий полузащитник «Рубина» Рубен Рочина, один из немногих новичков казанцев, кто на старте сезона заслуживает похвалы.День в истории. 18 сентября Павлу Садырину исполнилось бы 74 года18 сентября известному советскому и российскому тренеру Павлу Садырину исполнилось бы 74 года.Андрей Червиченко: В матче с «Зенитом» от «Рубина» мало что зависитБывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко для Sovsport.ru поделился мнением, как сложится матч седьмого тура чемпионата России, в котором «Зенит» в понедельник примет «Рубин».Егор Бабурин: Ребята из первой команды просили, чтобы мы измотали соперникаВратарь «Зенита-2» Егор Бабурин поделился мнением о ничьей с «Тамбовом» в матче 13-го тура первенства ФНЛ.Жонатас: Жулиано - очень известный в Бразилии футболистНападающий «Рубина» Жонатас поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в очередном туре РФПЛ.Игорь Чугайнов: «Маккаби» почувствовал самоуверенность, что легко обыграет «Зенит», на том и погорелРоссийский тренер Игорь Чугайнов рассказал, как «Зениту» удалось обыграть «Маккаби» в Лиге Европы (4:3), уступая три мяча по ходу матча.Владимир Казаченок: Кержаков тренируется с полной самоотдачей, не щадит себяБывший нападающий сборной СССР и «Зенита» Владимир Казаченок, тренировавший Александра Кержакова, оценил игру нападающего в первых матчах сезона.Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Венесуэлой и БоливиейТренерский штаб сборной Бразилии определился со списком игроком, вызванных для подготовки к матчам отборочной кампании ЧМ-2018, который пройдёт в России.«Тамбов» – «Зенит». Матч начнется на полчаса раньше первоначального времениПетербургский «Зенит» сообщил на своем официальном сайте об изменении времени начала матча 1/16 финала Кубка России против «Тамбова».В судейском комитете РФС объяснили, почему судья матча «Маккаби» - «Зенит» верно назначил свободныйНиколай Левников прокомментировал резонансный эпизод из матча «Маккаби» - «Зенит».

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости

Cпецпредложения