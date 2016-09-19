«Зенит» – «Рубин». Витсель получил травму и был заменен

Ринат Билялетдинов: Если «Зенит» не заценит «Рубин», то получит такой же «Маккаби» в Питере

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями в преддверии матча седьмого тура чемпионата России между казанцами и «Зенитом».