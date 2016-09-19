Александр Бубнов: Борьба за самые высокие места может стать реальной для «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» в матче последнего тура с «Оренбургом» (3:1) и оценил перспективы «красно-белых» в чемпионате.

- Не без труда, но лидеры добились своих побед. ЦСКА пришлось помучаться в Самаре (2:1), где гостей спас Игнашевич на стандарте. Победа «Спартака» в Оренбурге выглядит более уверенной по счету (3:1), но хозяева имели куда больше голевых моментов. Где-то выручал Ребров, где-то штанги. Это тревожный звоночек перед серией важных матчей против «Зенита», «Ростова» и ЦСКА, которые состоятся уже совсем скоро. Если команда Карреры без сбоев пройдет этот отрезок, то сможет создать себе приличный отрыв в чемпионате. Учитывая, что всем основным конкурентам еще играть в еврокубках, то борьба за самые высокие места может стать реальной.

Напомним, что после семи туров «Спартак» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу. В следующем матче, который состоится 25 сентября, подопечные Массимо Карреры примут у себя дома «Уфу».