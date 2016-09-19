Проскуряков, Атюшов, Мозякин и Рыков - лучшие хоккеисты четвертой игровой недели КХЛ

КХЛ назвала лучших хоккеистов четвертой игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Илья Проскуряков («Торпедо»), в трех матчах одержавший две гостевые победы, одну из которых он провел на ноль. Проскуряков отразил 96,25% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,98.

Среди защитников первенствовал Виталий Атюшов («Амур»), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы. В гостевой игре против «Нефтехимика» он открыл счет голам в чемпионате. Атюшов завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе (+3).

Лучшим нападающим признан Сергей Мозякин («Металлург» Мг). Шайба в ворота минского «Динамо» 13 сентября стала для капитана «Магнитки» 429-й в чемпионатах страны. Этот гол позволил Мозякину обойти Бориса Михайлова и стать лучшим снайпером в истории отечественного хоккея. Мозякин не сбавил темпа и в следующей игре против «Трактора» сделал дубль. Всего на этой неделе он набрал 4 (3+1) очка.

Лучшим новичком стал защитник Егор Рыков (СКА), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы. В игре с «Барысом» 19-летний игрок набрал первое очко в чемпионате. Также он не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1).