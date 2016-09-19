Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ТеннисКузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
ФутболИнтер2 : 1Ювентус
ФутболМарсель0 : 0Лион
ФутболФиорентина1 : 0Рома
ХоккейЮгра0 : 2ЦСКА
ФутболКрылья Советов1 : 2ЦСКА
ФутболКраснодар2 : 1Ростов
ФутболЭспаньол0 : 2Реал
ХоккейРоссия1 : 2Швеция
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит1 : 0Рубин
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 3Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 1Авангард
ХоккейЧехия- : -Европа
ХоккейСеверная Америка- : -Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ХоккейФинляндия- : -Швеция

Проскуряков, Атюшов, Мозякин и Рыков - лучшие хоккеисты четвертой игровой недели КХЛ

Ярослав Карамов
Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ назвала лучших хоккеистов четвертой игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Илья Проскуряков («Торпедо»), в трех матчах одержавший две гостевые победы, одну из которых он провел на ноль. Проскуряков отразил 96,25% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,98.

Среди защитников первенствовал Виталий Атюшов («Амур»), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы. В гостевой игре против «Нефтехимика» он открыл счет голам в чемпионате. Атюшов завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе (+3).

Лучшим нападающим признан Сергей Мозякин («Металлург» Мг). Шайба в ворота минского «Динамо» 13 сентября стала для капитана «Магнитки» 429-й в чемпионатах страны. Этот гол позволил Мозякину обойти Бориса Михайлова и стать лучшим снайпером в истории отечественного хоккея. Мозякин не сбавил темпа и в следующей игре против «Трактора» сделал дубль. Всего на этой неделе он набрал 4 (3+1) очка.

Лучшим новичком стал защитник Егор Рыков (СКА), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы. В игре с «Барысом» 19-летний игрок набрал первое очко в чемпионате. Также он не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СКА уступил «Автомобилисту» по буллитам во втором матче выездной серииВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:3.ХК «Сочи» подписал защитника ВоробьеваХК «Сочи» заключил двустороннее соглашение с защитником Иваном Воробьевым.«Адмирал» подписал канадского форварда«Адмирал» заключил соглашение с канадским нападающим Джейсоном Акесоном, ранее выступавшим в АХЛ за фарм-клуб «Оттавы» «Бингхэмптон Сенаторс».ЦСКА получил права на НичушкинаПрава на нападающего Валерия Ничушкина, принадлежавшие московскому «Динамо», перешли ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».Владимир Федосов: «Автомобилист» может обыграть всех лидеровТренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».Самым опасным был Ковальчук! Пять причин, по которым россияне уступили шведамСамым опасным был Ковальчук! Пять причин, по которым россияне уступили шведамАнализируем поражение нашей сборной в первом матче Кубка мира и удивляемся приколам Первого канала.КХЛ. «Амур» обыграл «Ак Барс», «Югра» уступила ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Борис Майоров: Сборная Северной Америки – замечательный проект Кубка мираДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о сборной Северной Америке, с которой мы встретимся уже на групповом этапе Кубка мира.Герман Титов: Овертаймы «3 на 3» гораздо интереснее буллитовГлавный тренер «Спартака» Герман Титов высказался за энхаэловский формат игры в дополнительное время.Зинэтула Билялетдинов: После хорошей игры, как правило, ждешь плохуюГлавный тренер «АК Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после матча против «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:4.«Амур» дома обыграл «Ак Барс»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Амура».Вячеслав Буцаев: Слишком много позволили сопернику в первом периодеГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев после поражения от «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил неудачную игру подопечных в первом периоде, но и проведенную работу над ошибками во втором и третьем.Илья Крикунов: Первый период отыграли плохоНападающий «Сочи» Илья Крикунов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:4) отметил, что его команда неудачно отыграла первый период.«Зачем смотреть видео, когда идешь на войну?»«Зачем смотреть видео, когда идешь на войну?»Что говорили тренеры «Динамо» и «Спартака» после инфарктного московского дерби, судьба которого решилась на последних секундах.Роман Ротенберг: Войнов помог бы сборной РоссииВице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, кто мог бы усилить сборную России на Кубке мира в Канаде.КХЛ. «Трактор» обыграл «Салават Юлаев», «Спартак» по буллитам уступил «Динамо» (Москва) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.«Слован» по буллитам обыграл «Медвешчак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Медвешчаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 (Б).Виктор Бобров: «Спартак» был достоин победы в дербиФорвард «Спартака» - о поражении от московского «Динамо» по буллитам – 2:3.Семен Кокуев: Как забил за семь секунд до сирены? Мудрить не собиралсяФорвард московского «Динамо» - о победе над «Спартаком» (3:2 бул).Герман Титов: У меня от матча с «Динамо» дежавюГлавный тренер «Спартака» Герман Титов – о поражении от московского «Динамо» (2:3 бул).

Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости
Виталий Атюшов
Виталий Атюшоввсе новости
Илья Проскуряков
Илья Проскуряковвсе новости
Егор Рыков
Егор Рыковвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения