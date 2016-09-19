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Александр Зверев: После нереализованного брейк-пойнта в первом гейме Хачанов начал играть намного лучше

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от победы в матче первого раунда SpbOpen-2016 против Карена Хачанова (7:5, 6:4).

- Матч был непростой, все-таки мы две с половиной недели не играли, немного потеряли ритм. Мы оба хорошо подаем, длинных розыгрышей было не так много.

- Что случилось в начале второго сета, когда вы начали уступать 1:4?
- Не смог реализовать брейк-пойнт в первом гейме, а после этого Карен начал играть намного лучше. Потом был очень важный шестой гейм, где я смог отыграть брейковый мяч. После этого все пошло хорошо, - передает слова Зверева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, российский теннисист Карен Хачанов в первом раунде St. Petersburg Open-2016 проиграл немцу Александру Звереву – 5:7, 4:6. В следующем раунде Зверев сыграет против победителя пары Александр Бублик (Россия) – Даниил Медведев (Россия).

St. Petersburg Open-2016 проходит с 19 по 25 сентября в «СИБУР АРЕНЕ». Призовой фонд турнира составляет 923 550 долларов.


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