Ещенко, Глушаков, Макеев и Мельгарехо пропустят матч 1/16 финала Кубка России

Футболисты московского «Спартака» провели тренировку в преддверии матча 1/16 финала Кубка России со «СКА-Хабаровск».

«В общей группе работали все футболисты, кроме Дениса Глушакова, Евгения Макеева, Лоренсо Мельгарехо и Андрея Ещенко, который накануне почувствовал дискомфорт в коленном суставе. Все четверо занимаются по индивидуальной программе и, по мнению медицинского штаба, восстанавливаются быстрыми темпами. Тем не менее Массимо Каррера не планирует привлекать их к кубковому поединку», - сообщает официальный сайт «красно-белых».

Напомним, матч 1/16 финала Кубка России между московским «Спартаком» и «СКА-Хабаровск» состоится 21 сентября в 12:00 по московскому времени.