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Петр Воробьев: СКА на удивление не хватает стабильности

Игорь Сарычев
Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

И.о. главного тренера СКА Петр Воробьев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 Б).

– Поздравляю соперника с победой, «Автомобилист» ее заслужил. В предыдущих двух играх мы проваливали первый период, сегодня провалили второй. Нам на удивление не хватает стабильности. Не реализовали численное преимущество, это и стало решающим фактором.

– В вашей команде собраны по-настоящему звездные игроки. Но сегодня Войнов ошибался, Ковальчук был незаметен, Мозес по три раза за спину шайбу терял. Здесь есть взаимосвязь или у каждого своя история?
– Нет взаимосвязи. Они все из разных звеньев, - приводит слова Воробеьва официальный сайт «Автомобилиста».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:3.

За петербургский клуб отличились Евгений Кетов и Александр Барабанов, в составе уральцев шайбы забросили Дмитрий Моня и Петр Коукал, который принес победу своей команде в серии послематчевых буллитов.

Армейцы в турнирной таблице Западной конференции после десяти матчей занимают второе место, имея в активе 21 очко, «Автомобилист» на Востоке, проведя на одну встречу больше, тоже занимает вторую строчку с 19 очками.

Следующий матч подопечные Петра Воробьева проведут 21 сентября против «Югры» - он станет последним в выездной серии СКА. Команда Андрея Разина в этот же день примет «Северсталь».

Матч

Автомобилист - СКА - 3:2 Б. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Кетов (Каблуков, Зубарев), 2:00 (0:1). Моня (Гареев, Торченюк), 23:44 (1:1 - бол.). Коукал (Мегалинский), 38:07 (2:1 - бол.). Барабанов (Яковлев), 53:33 (2:2).

Победный буллит:

Коукал - 3:2.

Место и дата

19 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

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