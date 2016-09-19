Андрей Разин: «Автомобилист» постоянно меняет сочетания, ищет оптимальный вариант
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2 Б).
– Хорошая боевая игра. Приятно играть с таким соперником при полных трибунах. Ребят – с победой. Жалко, недотерпели в основное время. Третий период – это наша беда.
– Довольны, как взаимодействовали Симаков, Голышев и Коукал?
– Забили, значит доволен. А вообще, мы не ЦСКА 80-х годов. Мы постоянно меняем сочетания, ищем оптимальный вариант.
– Не было нареканий по качеству льда от хоккеистов – шайба скакала и скакала?
– Третий раз пробиваем буллиты дома и третий раз не могут нормально залить лед перед воротами соперника. Ладно бы перед нашими воротами. Обращал на это внимание, но что толку – видимо, вредители работают.
– В предыдущий раз победный буллит записал на свой счет Коукал, но сегодня очередь до него дошла седьмым-восьмым. Почему?
– Потому что у него процент реализации буллитов – 50, - приводит слова Разина официальный сайт «Автомобилиста».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:3.
За петербургский клуб отличились Евгений Кетов и Александр
Барабанов, в составе уральцев шайбы забросили Дмитрий Моня и Петр
Коукал, который принес победу своей команде в серии послематчевых
буллитов.
Армейцы в турнирной таблице Западной конференции после десяти матчей занимают второе место, имея в активе 21 очко, «Автомобилист» на Востоке, проведя на одну встречу больше, тоже занимает вторую строчку с 19 очками.
Следующий матч подопечные Петра Воробьева проведут 21 сентября против «Югры» - он станет последним в выездной серии СКА. Команда Андрея Разина в этот же день примет «Северсталь».
Матч
Автомобилист - СКА - 3:2 Б. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Кетов (Каблуков, Зубарев), 2:00 (0:1). Моня (Гареев, Торченюк), 23:44 (1:1 - бол.). Коукал (Мегалинский), 38:07 (2:1 - бол.). Барабанов (Яковлев), 53:33 (2:2).
Победный буллит:
Коукал - 3:2.
Место и дата
19 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция