Андрей Разин: «Автомобилист» постоянно меняет сочетания, ищет оптимальный вариант

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2 Б).

– Хорошая боевая игра. Приятно играть с таким соперником при полных трибунах. Ребят – с победой. Жалко, недотерпели в основное время. Третий период – это наша беда.

– Довольны, как взаимодействовали Симаков, Голышев и Коукал?

– Забили, значит доволен. А вообще, мы не ЦСКА 80-х годов. Мы постоянно меняем сочетания, ищем оптимальный вариант.

– Не было нареканий по качеству льда от хоккеистов – шайба скакала и скакала?

– Третий раз пробиваем буллиты дома и третий раз не могут нормально залить лед перед воротами соперника. Ладно бы перед нашими воротами. Обращал на это внимание, но что толку – видимо, вредители работают.

– В предыдущий раз победный буллит записал на свой счет Коукал, но сегодня очередь до него дошла седьмым-восьмым. Почему?

– Потому что у него процент реализации буллитов – 50, - приводит слова Разина официальный сайт «Автомобилиста».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:3.

За петербургский клуб отличились Евгений Кетов и Александр Барабанов, в составе уральцев шайбы забросили Дмитрий Моня и Петр Коукал, который принес победу своей команде в серии послематчевых буллитов.



Армейцы в турнирной таблице Западной конференции после десяти матчей занимают второе место, имея в активе 21 очко, «Автомобилист» на Востоке, проведя на одну встречу больше, тоже занимает вторую строчку с 19 очками.

Следующий матч подопечные Петра Воробьева проведут 21 сентября против «Югры» - он станет последним в выездной серии СКА. Команда Андрея Разина в этот же день примет «Северсталь».