В «Арсенале» ничего не знают о приглашении Аленичева

Генеральный директор тульского «Арсенала» Андрей Никитин прокомментировал информацию бывшего форварда клуба Евгения Савина, что губернатор Тульской области предложил Дмитрию Аленичеву возглавить команду.

«Пока ничего о приглашении Дмитрия Аленичева в тульский «Арсенал» не знаю. У меня такой информации нет», - цитирует Никитина «Чемпионат».

Напомним, Аленичев возглавлял «Арсенал» с 2011 по 2015 год, после чего стал главным тренером «Спартака». В начале августа он был уволен с этой должности после того, как красно-белые не пробились в групповой этап Лиги Европы.