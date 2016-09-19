Борис Майоров: Два матча кряду наши на Кубке мира проиграть не могут. Молодых североамериканцев победим за счет опыта

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сделал прогноз на матч сборной России с командой молодых звезд Северной Америки.

- Что ждете от матча наших с молодыми североамериканца ми?

- Совершенно другой игры! На таком серьезном уровне сборная России два матча подряд уступить просто не может.

- Еще одно поражение перечеркнет наши надежды на полуфинал…

- Не проиграем. Все же у нас команда более опытная по сравнению с молодыми североамериканца ми. Они у себя в клубах пока еще не ведущие игроки. И вот этот опыт, уверенность в своих силах – плюс для россиян. Соперник нам противопоставит эмоциональную заряженность на игру и огромное желание. Но этого может оказаться мало. Нашим ведь тоже отступать уже некуда!