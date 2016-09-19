Борис Майоров: Два матча кряду наши на Кубке мира проиграть не могут. Молодых североамериканцев победим за счет опыта
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сделал прогноз на матч сборной России с командой молодых звезд Северной Америки.
- Что ждете от матча наших с молодыми североамериканца
- Совершенно другой игры! На таком серьезном уровне сборная России два матча подряд уступить просто не может.
- Еще одно поражение перечеркнет наши надежды на полуфинал…
- Не проиграем. Все же у нас команда более опытная по сравнению с молодыми североамериканца
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