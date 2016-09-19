Карен Хачанов: Против Зверева играл не так, как планировал, не был самим собой

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от матча первого раунда SpbOpen-2016 против Александра Зверева (5:7, 4:6).



- Я играл не так, как планировал, не был самим собой. Было волнение из-за того, что турнир проходит в России. Во втором сете были шансы и возможности, все было в моих руках, но не получилось.



- Снова не получилось игра у сетки. Что с этим делать?

- Где-то неправильно подошел к мячу, не там встречался с мячом, где надо было. Буду больше тренировать этот элемент, ходить к сетке чаще, - передает слова Хачанова корреспондент Spb.Sovsport.ru.



Напомним, российский теннисист Карен Хачанов в первом раунде St. Petersburg Open-2016 проиграл немцу Александру Звереву – 5:7, 4:6. В следующем раунде Зверев сыграет против победителя пары Александр Бублик (Россия) – Даниил Медведев (Россия).



St. Petersburg Open-2016 проходит с 19 по 25 сентября в «СИБУР АРЕНЕ». Призовой фонд турнира составляет 923 550 долларов.