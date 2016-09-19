«Зенит» – «Рубин». Мак удвоил преимущество хозяев
В матче седьмого тура РФПЛ «Зенит» - «Рубин» полузащитник сине-бело-голубых Роберт Мак забил второй мяч.
На 54-й минуте словак с передачи Артем Дзюбы отправил мяч в ворота Сергея Рыжикова.
Напомним, Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Автомобилист - СКА - 3:2 Б. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Кетов (Каблуков, Зубарев), 2:00 (0:1). Моня (Гареев, Торченюк), 23:44 (1:1 - бол.). Коукал (Мегалинский), 38:07 (2:1 - бол.). Барабанов (Яковлев), 53:33 (2:2).
Победный буллит:
Коукал - 3:2.
Место и дата
19 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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