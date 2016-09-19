«Зенит» – «Рубин». Жулиано довел счет до разгромного

Мирча Луческу: Мы долго были в шоке от того, какой нелепый гол пропустили в матче с «Маккаби»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1) поделился мнением об игре вратарей петербургского клуба.