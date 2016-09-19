Никита Кучеров: В атаке лучше всего сыграли с канадцами во втором и третьем периодах

Нападающий сборной России Никита Кучеров ответил на вопрос, в каком из четырех последних матчей национальной команды ему больше всего понравилась атака.

- Больше всего понравилась игра с канадцами во втором и третьем периодах. Где-то уже начиналось получаться то, что нужно. По себе скажу, что мне играть с чехами и шведами всегда тяжело. Проще играть с американцами и канадцами. С ними всегда интереснее, они показывают открытый скоростной хоккей. А вот шведы и чехи больше закрываются, действуют от обороны и показывают вязкий хоккей, - сказал форвард.

Предстоящей ночью россияне проведут свой второй матч на Кубке мира, их соперником станет команда Северной Америки.

Напомним, первую встречу на турнире команда Олега Знарка проиграла шведам (1:2).