«Зенит» разгромил «Рубин» и одержал третью победу подряд в РФПЛ

В матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1.

Первым отличился Доменико Кришито, реализовав пенальти на 16-й минуте. Во втором тайме петербуржцы забили три гола в течение десяти минут: сначала преимущество хозяев удвоил Роберт Мак, затем Жулиано довел счет до разгромного, а четвертый мяч в ворота Сергея Рыжикова отправил Артем Дзюба. На 86-й минуте Жонатас отквитал один мяч и установил окончательный счет.



Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.

Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».