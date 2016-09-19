«Йокерит» всухую уступил «Сибири»
«Йокерит» дома проиграл «Сибири» (0:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Сергей Шумаков, Степан Санников, Максим Шалунов и Йоонас Кемппайнен.
Финский клуб занимает девятое место в Западной конференции, сибиряки идут первыми на Востоке.
21 сентября «Йокерит» примет новокузнецкий «Металлург», а «Сибирь» в тот же день сыграет на выезде с минским «Динамо».
Матч
Йокерит - Сибирь - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы:
Шумаков (Шалунов), 4:55 (0:1 - бол.). Санников 23:13 (0:2). Шалунов (Шумаков), 53:35 (0:3). Кемппайнен 59:59 (0:4).
Место и дата
19 сентября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
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