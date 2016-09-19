Мирча Луческу: Я знаю, как тяжело создавать команду, и, наверное, у «Рубина» еще не все налажено

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).

- Что с Витселем?

- Узнаем только завтра, насколько серьезно все. Раз он не смог играть, это не просто удар. Он не такой игрок, который из-за легкого прикосновения мог бы уйти с поля.



- Ожидали, что «Рубин» развалится?

- Я переживал за эту игру. Мы вернулись из Израиля в семь утра, не спали. Переживал, восстановятся ли футболисты. Смотрел игру с «Уралом», они играли хорошо, могли забить еще больше. Проанализировал всю команду, трансферы: они купили хороших, квалифицированных игроков, а не просто тех, у кого не было контрактов. Если они с «Уралом» сыграли на энтузиазме, сегодня у них не получилось. Я знаю, как тяжело создавать команду, и, наверное, у них еще не все налажено.



Я обратил внимание игроков, что в составе осталось только четыре россиянина с прошлого сезона, остальные - новые лица, с которыми еще не играли. Попросил быть собранными. Так мы и начали игру, создали много моментов. Забили второй гол, и полностью стали контролировать ход встречи, - передает слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.

Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».