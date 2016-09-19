Мирча Луческу: Мы долго были в шоке от того, какой нелепый гол пропустили в матче с «Маккаби»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1) поделился мнением об игре вратарей петербургского клуба.



- Кто основной вратарь «Зенита»?

- Я буду очень внимателен ко всем нашим вратарям. Я понимаю, что каждый может допускать ошибки. Вратари их допускают тем более. Но когда это череда ошибок - я задумываюсь. Ошибки с «Ростовом», в Тель Авиве. Мы еще долго были в шоке от того, какой нелепый пропустили гол, - передает слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.

Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».