Хавьер Грасия: Болельщики говорят, что пора менять тренера? Этот вопрос не ко мне

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).

- Я думаю, соперник выглядел сильнее. Это привело к крупному результату. Это был сложный матч. Мы дали слишком много свободы, «Зенит» ей воспользовался. В перерыве постарались с помощью двух замен вернуться в игру, но действия в обороне были очень не слаженные.



- Почему ничего не получилось в атаке?

- Было очень много неточностей в передачах, не удавалось сделать 2-3 точных передачи подряд, теряли мяч. Выпустили Оздоева, рассчитывая, что появится большее развитие атак. Выпустили Лестьенна, рассчитывая на его скоростные качества.



- Болельщики говорят, что пора менять тренера. Что вы думаете об этом?

- Этот вопрос не ко мне.



- За какое место может бороться «Рубин»? И можете назвать тройку сильнейших?

- Я не знаю, на каком месте мы финишируем. Нам предстоит прибавлять. Я рассчитываю, что удастся улучшить игру и как следствие - улучшится наша позиция. Мы хотим быть выше. Что касается сильнейшей тройки, затрудняюсь ответить. Наверное, это те команды, которые сейчас там: ЦСКА, «Спартак, «Зенит».



- Рубен Рочина сыграл слабо, и вам пришлось заменить. С чем это связано?

- Мы показали низкий уровень. Его замена связана с тем, что он играл на правом фланге, соперник много атаковал, и ему приходилось нелегко. Мы не смогли использовать сильные качества Рубена - умение строить комбинационную игру. Поэтому решились на замену, - передает слова Грасии корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.

Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».