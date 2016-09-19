Аксель Витсель: Не думаю, что сыграю в следующих матчах

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о повреждении, полученном в матче седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).

- Думаю, ничего серьезного не произошло, но обследование будет завтра. Сыграю ли в следующих матчах? Не думаю, - передает слова Витселя корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, бельгиец получил удар по голеностопу от защитника казанцев Карлоса Самбрано и не смог продолжить игру. На 18-й минуте его заменил Маурисио.

В матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.

Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».