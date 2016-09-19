Юрий Жирков: Судья в матче с «Рубином» отработал отлично. Многие спорные моменты вообще не свистел – в английском стиле

Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1), а также рассказал об ожиданиях от игры 1/16 финала Кубка России против «Тамбова».



- Матч с «Рубином» - лучший за последнее время. Вам так не показалось?

- Не знаю. В Тель-Авиве вроде тоже была хорошая игра (улыбается). Мы снова забили четыре мяча – это хороший задел на следующие игры, на кубковый матч и на «Анжи».



- «Рубин» перед началом сезона обозначил высокие цели. Они показались вам претендентами на чемпионство?

- Они купили много хороших игроков, потратили большие деньги. Возможно, на данный момент команда еще не сыграна, потому что много новичков было в стартовом составе.



- Фавориты зачастую не выпускают на кубковые матчи основной состав. Вы не просили, чтобы вас точно выпустили?

- Я не просил.



- А хочется сыграть?

- Если поставят, почему бы нет.



- А то, что это «Тамбов»?

- Ну и что такого? Была бы другая команда – сказал бы то же самое.



- Санчес вам что-то выговаривал после столкновения. Чем он был недоволен?

- Не знаю, что-то там кричал по-испански – я испанским не владею.



- Показалось, что судья в концовке упустил нити игры – он даже закончил матч раньше на пять секунд. Не было такого ощущения?

- Мне кажется, что он отработал отлично. Многие спорные моменты вообще не свистел – в английском стиле.



- Почему так много стычек было в концовке?

- Это нервы. Команда, которая проигрывает, ведет себя соответствующим образом, - передает слова Жиркова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.

Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».