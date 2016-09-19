Юрий Жирков: Судья в матче с «Рубином» отработал отлично. Многие спорные моменты вообще не свистел – в английском стиле
Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями
от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1), а также рассказал об ожиданиях от игры 1/16 финала Кубка России против «Тамбова».
- Матч с «Рубином» - лучший за последнее время. Вам так не показалось?
- Не знаю. В Тель-Авиве вроде тоже была хорошая игра (улыбается). Мы снова забили четыре мяча – это хороший задел на следующие игры, на кубковый матч и на «Анжи».
- «Рубин» перед началом сезона обозначил высокие цели. Они показались вам претендентами на чемпионство?
- Они купили много хороших игроков, потратили большие деньги. Возможно, на данный момент команда еще не сыграна, потому что много новичков было в стартовом составе.
- Фавориты зачастую не выпускают на кубковые матчи основной состав. Вы не просили, чтобы вас точно выпустили?
- Я не просил.
- А хочется сыграть?
- Если поставят, почему бы нет.
- А то, что это «Тамбов»?
- Ну и что такого? Была бы другая команда – сказал бы то же самое.
- Санчес вам что-то выговаривал после столкновения. Чем он был недоволен?
- Не знаю, что-то там кричал по-испански – я испанским не владею.
- Показалось, что судья в концовке упустил нити игры – он даже закончил матч раньше на пять секунд. Не было такого ощущения?
- Мне кажется, что он отработал отлично. Многие спорные моменты вообще не свистел – в английском стиле.
- Почему так много стычек было в концовке?
- Это нервы. Команда, которая проигрывает, ведет себя соответствующим образом, - передает слова Жиркова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.
Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас
Предупреждения:
Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция