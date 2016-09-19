Лука Джорджевич: Думаю, у меня будет шанс сыграть с первых минут

Форвард «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).

- Такое ощущение, что команда вышла прямиком из Нетании, где играла с «Маккаби». Так ли это?

- Конечно, игра «Рубином» была очень важной. Мы видели, что выиграли ЦСКА и «Спартак», мы должны быть наверху в таблице. Мы играли хорошо против соперника, у которого очень хорошие футболисты, но сегодня на поле был только «Зенит».

- «Рубин» пока не нашел себя? Вы расправились с казанцами достаточно легко.

- Когда много новых игроков и тренер – это всегда тяжело. Они должны работать и выйти из своих проблем.

- Вы регулярно выходите на замену, забивая или отдавая передачу. Вам легче выходить на матч со скамейки или хочется начинать с первых минут?

- Каждый хочет играть в стартовом составе, и я знаю, что играю в большой команде, где собраны хорошие игроки. Я пока молодой и должен работать, пытаться каждую минуту на поле лучше. Думаю, тренер смотрит, у меня будет шанс сыграть с первых минут.

- Сегодня Луческу спрашивал вас о том, куда хотите выйти: на левый или на правый фланг?

- Сказал – на левый (улыбается). Думаю, он помнит с прошлого раза, где мне больше нравится играть.

- Пришлось после матча с «Маккаби» заново себя зарядить эмоционально?

- Конечно. После игры мы посмотрели видео, попытались сегодня сделать то, что сделали в последние двадцать минут в Израиле. Все получилось, все хорошо.

- У вас будет четыре матча за 11 дней, если считать «Маккаби». Команда готова к этому?

- Да, у нас много хороших, опытных игроков. Играть каждые три дня тяжело, но это наша задача, мы будем готовы, - приводит слова Джорджевича официальный сайт «Зенита».



Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.

Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».