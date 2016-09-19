Лука Джорджевич: Думаю, у меня будет шанс сыграть с первых минут
Форвард «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).
- Такое ощущение, что
команда вышла прямиком из Нетании, где играла с «Маккаби». Так ли это?
- Конечно, игра «Рубином» была очень важной. Мы видели, что выиграли ЦСКА и «Спартак», мы должны быть наверху в таблице. Мы играли хорошо против соперника, у которого очень хорошие футболисты, но сегодня на поле был только «Зенит».
- «Рубин» пока не
нашел себя? Вы расправились с казанцами достаточно легко.
- Когда много новых игроков и тренер – это всегда тяжело. Они должны работать и выйти из своих проблем.
- Вы регулярно
выходите на замену, забивая или отдавая передачу. Вам легче выходить на матч со
скамейки или хочется начинать с первых минут?
- Каждый хочет играть в стартовом составе, и я знаю, что играю в большой команде, где собраны хорошие игроки. Я пока молодой и должен работать, пытаться каждую минуту на поле лучше. Думаю, тренер смотрит, у меня будет шанс сыграть с первых минут.
- Сегодня Луческу
спрашивал вас о том, куда хотите выйти: на левый или на правый фланг?
- Сказал – на левый (улыбается). Думаю, он помнит с прошлого раза, где мне больше нравится играть.
- Пришлось после
матча с «Маккаби» заново себя зарядить эмоционально?
- Конечно. После игры мы посмотрели видео, попытались сегодня сделать то, что сделали в последние двадцать минут в Израиле. Все получилось, все хорошо.
- У вас будет четыре
матча за 11 дней, если считать «Маккаби». Команда готова к этому?
- Да, у нас много хороших, опытных игроков. Играть каждые три дня тяжело, но это наша задача, мы будем готовы, - приводит слова Джорджевича официальный сайт «Зенита».
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.
Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас
Предупреждения:
Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция