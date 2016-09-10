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Артем Милевский: Надеюсь, что получу игровое время в матче с «Арсеналом» в Кубке России

Игорь Сарычев
Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Нападающий «Тосно» Артем Милевский рассказал, как появится на поле в составе тосненского клуба.

- Я работаю каждый день, у нас отличный коллектив - очень рад находиться здесь, хороший тренерский штаб. Надеюсь, что в игре с тульским «Арсеналом» в матче на Кубок России я уже получу свое время на футбольном поле, - приводит слова Милевского официальный сайт «Тосно».

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Напомним, Милевский стал игроком «Тосно» 1 сентября, контракт с украинским нападающим подписан сроком на два года. Пока 31-летний форвард не провел ни одного матча за клуб из Ленинградской области.

Матч 1/16 финала Кубка России «Тосно» - «Арсенал» пройдет в Великом Новгороде 21 сентября и начнется в 18:30.

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