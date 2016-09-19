Роберт Мак: «Зенит» мог запросто забить «Рубину» не четыре, а шесть-семь мячей

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).

- Мы понимали, что игра будет тяжелой, изучали нарезки игры «Рубина». «Зенит» доминировал с первой минуты, имел много шансов, чтобы забить. Мы могли запросто забить не четыре, а шесть-семь мячей. Для нас это очень хорошая игра. Мы снова доказали, что можем забивать очень много голов, это хорошо для команды, все игроки очень рады.



- Ваши эмоции от забитого гола.

- Очень приятно забить снова. Счастлив, что помог команде. Мы приблизились к «Спартаку», и это очень важно для нас. Ждем игры в Кубке России и матча с «Анжи», - передает слова Мака корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.

Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».