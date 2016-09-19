Роберт Мак: «Зенит» мог запросто забить «Рубину» не четыре, а шесть-семь мячей
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).
- Мы понимали, что игра будет тяжелой, изучали нарезки игры «Рубина».
«Зенит» доминировал с первой минуты, имел много шансов, чтобы забить.
Мы могли запросто забить не четыре, а шесть-семь мячей. Для нас это
очень хорошая игра. Мы снова доказали, что можем забивать очень много
голов, это хорошо для команды, все игроки очень рады.
- Ваши эмоции от забитого гола.
- Очень приятно забить снова. Счастлив, что помог команде. Мы приблизились к «Спартаку», и это очень важно для нас. Ждем игры в Кубке России и матча с «Анжи», - передает слова Мака корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.
Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».
Матч
Голы
Кришито 16 (1:0 - пен.). Мак 53 (2:0). Жулиано 57 (3:0). Дзюба 63 (4:0). Жонатас 86 (4:1).
Состав
Зенит: Кержаков М., Нету, Смольников, Кришито, Жирков (Новосельцев, 69), Витсель (Маурисио, 18), Хави Гарсия, Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Дзюба, Кокорин
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Камболов (Оздоев, 46), Ткачук, Сонг, Канунников, Рочина (Лестьенн, 46), Жонатас
Предупреждения:
Дзюба, 57; Джорджевич, 77; Смольников, 88 - Самбрано, 57; Лестьенн, 88
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция