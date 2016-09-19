Максим Канунников: В конце матча с «Зенитом» сказал судье, чтобы ничего не добавлял

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).

– Нет эмоций. Два очень разных тайма. В первом проигрывали, но играли компактно, создавали моменты, не действовали так разрозненно, как во втором – там вообще катастрофа. Все подумали, что после победы над «Уралом» крылья выросли. Но нет. Говорили много, что «Зенит» каждый момент доводит до конца. Вот и получили. Хорошо, что они сделали нам такой урок, спасибо.

– В конце матча результат был ясен, но ситуация на поле накалилась. Откуда эмоции взялись?

– Именно эмоции. Поэтому я и сказал судье: давай, заканчивай, никаких минут не добавляй.

– Он вас и послушал?

– Хотели добавить две минуты, но как сказал арбитр: ладно, пойдем домой, – передает слова Канунникова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.

Следующие матчи команды проведут в Кубке России: 21 сентября «Рубин» сыграет с «Читой», зенитовцы днем позже - с «Тамбовом». В РФПЛ «Зенит» 25 сентября в Махачкале встретится с «Анжи», казанцы 26 числа примут «Томь».